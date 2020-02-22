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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 08:21 م

المرور: قطع جسر ساحة بيروت السايد 25 يوماً

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أعلنت المرور العامة، السبت، عن قطع جسر بيروت سايد واحد لمدة 25 يوماً اعتباراً من يوم غد لوجود أعمال صيانة من قبل امانة بغداد.
وقالت المرور في بيان، إنه "سوف يتم قطع جسر ساحة بيروت السايد القادم من المستنصرية بأتجاه المهندسين اعتباراً من يوم الغد الأحد المصادف 2020/2/23 من الساعة العاشرة صباحاً".

وأضاف البيان أن القطع "سيكون لمدة خمس وعشرين يوم وذلك لوجود اعمال صيانة واكساء من قبل امانة بغداد".
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