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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 07:55 م

إصابة 3 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة

انفجار
افاد مصدر أمني، السبت، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق جنوبي بغداد.
وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت، قرب سوق شعبية ضمن منطقة المعالف ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح خطيرة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.
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