القدو يقترح حلولا لتخفيف العجز في الموازنة

اقترح عضو اللجنة المالية حنين القدو، حلولاً لتخفيف العجز الحاصل في الموازنة العامة.

وقال القدو، في تصريح صحفي إن "الموازنة تواجه تحديات كبرى ما لم تضع الحكومة مخرجات حقيقية"، مشيراً إلى أن "السيطرة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن جباية الكهرباء والماء يمكن أن يدعم الموازنة ويخفف من العجز الحاصل فيها لاسيما وأن العراق يخسر مبالغ كبيرة بسبب عدم السيطرة على مداخل المنافذ.

وأضاف أن "الحكومة المكلفة لابد أن تعمل على وضع خطط لاستخدام المال العام بشكل عقلاني واقتصادي بالإضافة إلى تفعيل البرنامج الحكومي وتنفيذ مشاريع مهمة".

وتابع أن "نحو 162 مشروعاً عملاقا متوقفة بسبب عدم وجود الرقابة اللازمة على المقاولين المتعاقدين".

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