أربيل تنفي تسجيل حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد

نفت مديرية الصحة في قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل، تسجيل اية حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد.



وذكر إعلام مستشفى آشتي في قضاء سوران في بيان ، إن "عددا من المواطنين العائدين من ايران يخضعون للفحوصات الطبية، وتم تخصيص فندقين في قضاء سوران لهذا العرض".



وأضاف، أن "فرقا طبية مختصة تقوم بفحص العائدين من ايران عبر منفذ حاج عمران الحدودي، وتقوم باجراء جميع الفحوصات اللازمة لهؤلاء المواطنين داخل الفندقين".



وشدد "على عدم تسجيل اية حالة اشتباه بفيروس كورونا الجديد لحد الآن"، مطمأنا جميع المواطنين بان "الفرق الطبية ستواصل فحص ومتابعة جميع المواطنين العائدين من ايران".