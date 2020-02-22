المحلاوي : محمد علاوي جاء نتيجة توافق سياسي بين سائرون والفتح وبدعم خارجي

قال القيادي في تحالف القوى العراقية النائب عادل خميس المحلاوي ان تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة منصب رئيس الوزراء جاء نتيجة توافق سياسي بين سائرون والفتح وبدعم خارجي ".



واوضح المحلاوي في بيان " هناك محاولات لتضليل الرأي العام من خلال الادعاء بأن محمد علاوي مرشح مستقل وهذا منافي للحقيقة كونه مرشحا من قبل الجهات الداعمة له ،حيث تم فرض شروط عليه من قبل داعميه وهو موظف لديهم ولايختلف عن سلفه بشيء وجاء خلافًا لشروط ساحات التظاهر، وشروط المرجعية الدينية ويمكن ان يسهم في تهديد السلم المجتمعي أو احداث شرخ بين مكونات المجتمع.



واضاف "من منطلق المسؤولية الوطنية لن نكون شهود زور ولن نقبل بمرشـح يملى علينا بعد تضحيات ودماء سخية قدمها الشعب العراقي في ساحات التظاهر ، داعيا اعضاء مجلس النواب الى رفض تمريره والاستجابة لنداء الشعب من خلال مرشح مستقل وكفوء وقوي يستطيع انقاذ البلد والعبور به الى جادة الامن والسلام والازدهار ويهييء لانتخابات مبكرة ونزيهة تحقق طموحات الشعب بحياة حرة وكريمة .

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