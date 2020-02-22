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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 02:45 م

الصحة العالمية تطلق تحذيرات جديدة بشأن فيروس كورونا

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أعربت منظمة الصحة العالمية السبت عن قلقها من تزايد أعداد المصابين بكورونا ممن ليس لديهم أي روابط وبائية واضحة، ولم يخالطوا مرضى أو يذهبوا إلى الصين، على الرغم من أن العدد الإجمالي للحالات خارج الصين لا تزال صغيرة نسبيا.

وقال أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، السبت " سجلت إصابة عدة أشخاص دون روابط واضحة، بمعنى أنهم لم يسافروا إلى الصين أو يخالطوا مصابين.

كما لفتت المنظمة إلى أن 80 ٪ من المرضى يتوقع أن يتعافوا، في حين يقبع 20 ٪ من المصابين في وضع حرج، مضيفة أن 2٪ فقط واجهوا الموت.

فرص منع تفشي الفيروس تتقلص
وكانت المنظمة أعلنت الجمعة أن فرص منع تفشي الفيروس المستجد "تتقلص" مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خارج الصين. وقال غيبريسوسفي مؤتمر صحفي: إن "فرص (منع تفشي الفيروس) تتقلص، لذلك دعونا المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة بما في ذلك مجال التمويل"، في إشارة لتعاون أكثر من الوقت الحالي، غير أنه لفت إلى أن احتواء الفيروس لا يزال ممكناً.

كما أضاف: "هذا التفشي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين... إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة. لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".
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