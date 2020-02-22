نائب عن كربلاء : خمسة معامل تدر المليارات .. متوقفة بسبب الفساد السياسي !

أكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، أن خمسة معامل صناعية تدر المليارات ، معطلة منذ العام 2003 بسبب الفساد السياسي.



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان خمسة معامل صناعية في المحافظة خاصة بالبناء والتشييد ، يمكنها ان تجلب المليارات للمحافظة والبلاد ، لكنها متوقفة عن العمل بسبب الفساد السياسي ".



واضاف :" ان ابرز تلك المعامل هو معمل الثرمستون ومعمل الطابوق الجيري الوحيد في الشرق الاوسط الذي ينتج 80 مليون طابوقة ويسد حاجة 4 محافظات من الطابوق ".