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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 02:18 م

نائب عن كربلاء : خمسة معامل تدر المليارات .. متوقفة بسبب الفساد السياسي !

رياض-المسعودي (1)
أكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، أن خمسة معامل صناعية تدر المليارات ، معطلة منذ العام 2003 بسبب الفساد السياسي.

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان خمسة معامل صناعية في المحافظة خاصة بالبناء والتشييد ،  يمكنها ان تجلب المليارات للمحافظة والبلاد ، لكنها متوقفة عن العمل بسبب الفساد السياسي ".

واضاف :" ان ابرز تلك المعامل هو معمل الثرمستون ومعمل الطابوق الجيري الوحيد في الشرق الاوسط الذي ينتج 80 مليون طابوقة ويسد حاجة 4 محافظات من الطابوق ".
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