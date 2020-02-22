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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 02:09 م

السامرائي : المواقف من حكومة علاوي مكانها البرلمان وليس الإعلام

النائب-مثنى-السامرائي
دعا رئيس  تحالف "الوطن اولا"  النائب مثنى السامرائي،  الكتل السياسية الى  حضور الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي وتحديد مواقفها من ذلك خلال الجلسة وليس عبر وسائل الاعلام.

وقال السامرائي في بيان صحفي :" ان تحالف "الوطن اولا"  يدعم عقد الجلسة الاستثنائية بموعدها المحدد يوم الاثنين المقبل وان يمنح المجلس الفرصة لعلاوي لعرض تشكيلته الوزارية" ، مبينا :" ان من حق الكتل السياسية  ان تحدد موقفها من منح الثقة للتشكيلة خلال الجلسة ،  وفقا للسياقات الدستورية والقانونية ، لا عن طريق التهويل والتحريض الاعلامي الذي يزيد من تعقيد المشهد السياسي المأزوم ".

واضاف :" ان التحالف ،  الذي يضم  ١٠ نواب في المجلس ، سيكون له موقف واضح من حكومة علاوي خلال الجلسة الاستثنائية للتصويت عليها بعد الاطلاع على اسماء  الوزراء المرشحين وسيرهم الذاتية وكذلك الاطلاع على البرنامج الحكومي الذي سيتبناه علاوي خلال فترة تسنمه  المسؤولية ".
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