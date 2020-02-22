رغم قرار البرلمان..واشنطن تخطط لإنشاء ثلاث قواعد جديدة في العراق



كشف موقع اخباري عن عزم الولايات المتحدة الأميركية زيادة وجودها العسكري في العراق من خلال ثلاث قواعد عسكرية جديدة ، على الرغم من مطالبات الحكومة العراقية بسحب القوات الامريكية من البلاد.



وذكر موقع ( بيرنسا لاتينا) الامريكي اللاتيني في تقرير عن الموضوع :" ان مواقع القواعد الجديدة ستكون في اربيل والسليمانية وحلبجة شمالي العراق بالقرب من الحدود مع ايران ".



واضاف :" على الرغم من قرارالبرلمان العراقي اخراج القوات الامريكية ، مازال البيت الابيض يرفض الانسحاب ويصرح بان اي وفد يتم ارساله الى العراق في هذا الوقت سيكون مكرسًا لمناقشة افضل السبل لاعادة الالتزام بالشراكة الستراتيجية ، وليس لمناقشة انسحاب القوات ".

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