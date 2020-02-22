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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 22 شباط 2020 01:44 م

الكعبي يهدد الحلبوسي !

حسن-الكعبي

هدد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية للبرلمان ، بالتعرض الى المساءلة القانونية".

وقال الكعبي في تصريح صحفي :" ان  الدستور  الزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية"، مبينا  انه :" بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع اكثر من 70 نائباً ، لا يستطيع  احد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية ".

واضاف :" ان من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض الى المساءلة القانونية"،  مؤكدا انه :" لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية ، وان زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى"، في اشارة الى  تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي المح الى عدم تحديد موعد للجلسة .

وكان رئيس مجلس النواب المح الى عدم تحديد موعد للجلسة الاستثنائية ، وان النواب بحاجة الى يومين على الاقل للاطلاع عتلى البرنامج الوزاري لحكومة المكلف محمد علاوي قبل عقد الجلسة .

ع د

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