الكعبي يهدد الحلبوسي !

هدد نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية للبرلمان ، بالتعرض الى المساءلة القانونية".



وقال الكعبي في تصريح صحفي :" ان الدستور الزم رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية"، مبينا انه :" بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع اكثر من 70 نائباً ، لا يستطيع احد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية ".



واضاف :" ان من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض الى المساءلة القانونية"، مؤكدا انه :" لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية ، وان زمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى"، في اشارة الى تصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي المح الى عدم تحديد موعد للجلسة .



وكان رئيس مجلس النواب المح الى عدم تحديد موعد للجلسة الاستثنائية ، وان النواب بحاجة الى يومين على الاقل للاطلاع عتلى البرنامج الوزاري لحكومة المكلف محمد علاوي قبل عقد الجلسة .

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