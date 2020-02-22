وزير الخارجية الأميركي يوجه رسالة فور مغادرته مسقط .. ماذا قال فيها ؟

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق على “الشراكة القوية” بين واشنطن ومسقط، ونقل للسلطان دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن بومبيو قدم التعازي للسلطان هيثم بوفاة السلطات قابوس بن سعيد، واصفا السلطان الراحل بـ “صديق وشريك كبير” للولايات المتحدة.



وأضاف البيان أن “الوزير أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها القوية مع عمان وأنه يتطلع إلى العمل مع السلطان هيثم”.

ونقل بومبيو إلى السلطان هيثم بن طارق دعوة من الرئيس دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، حيث قبل جلالته الدعوة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بومبيو بحث مع السلطان هيثم التصعيد الأخير في اليمن، مضيفة أنهما “اتفقا على أن حلا سياسيا هو الأمر الوحيد الذي سينهي النزاع ويضمن السلام والازدهار والأمن في اليمن”.

وبحث الجانبان كذلك “أهمية التعاون الأمني في المنطقة مع مجلس تعاون خليجي موحد من أجل تفعيل الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة”.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على حسابه بـ”تويتر”: أثناء مغادرتي مسقط، تشرفت بلقاء جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، السفارة الأمريكية تقوم بعمل ممتاز هنا، مما يعزز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وعمان.