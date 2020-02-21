نائب سابق : حكومة علاوي لايمكن ان تكون مستقلة .. ولا تابعة للاحزاب !!

وصف النائب السابق جاسم محمد جعفر، حكومة محمد توفيق علاوي بانها :" لايمكنها ان تكون مستقلة ولاتستطيع ان تتحول الى حكومة احزاب".



وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان نظام الحكم في العراق برلماني يتكون من مجموعة احزاب، وكسر هذا العرف او النظام يحتاج الى تغيير في الدستور".



واضاف :" ان الاحزاب الحاضرة في البرلمان لابد ان يكون لها رأي في تشكيل الحكومة، لكن الجو العام والتظاهرات والرفض الشعبي هي التي وضعت الحكومة في حالة سجال بين فكرة الاستقلالية وفرض الاحزاب والكتل هيمنتها عليها ".



وبين :" ان كل دول العالم لديها احزاب تشارك بالحكومة، لكن الاحزاب التي في العراق عملت على تقديم مصالحها على مصلحة الشعب، وبالتالي فان هناك رد فعل من قبل العراقيين تجاه الاحزاب المتحكمة في السلطة ".



واكد النائب التركماني السابق :" ان علاوي سيواجه صعوبة في حال تقديمه كابينة مستقلة، اضافة الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ يتحرك باتجاه بعض الكتل الشيعية لكسب الرهان".

ف.ا