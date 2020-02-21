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الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 شباط 2020 04:30 م

سلطات إقليم كردستان تغلق معابرها مع إيران

كردستان
قررت سلطات إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إغلاق المعابر مع إيران أمام الحركة التجارية والسياحية، لمنع انتقال فيروس كورونا إلى العراق.

وذكر بيان للحكومة، أن "سلطات اقليم كردستان قررت اغلاق المعابر مع إيران أمام الحركة التجارية والسياحية، كإجراءات احترازية لمنع انتقال فيروس كورونا الى العراق"، مؤكدا ان "الاغلاق جاء بتعميم من وزارة الداخلية في الاقليم الى المنافذ الحدودية مع ايران".

وبحسب معلومات البيان، اكد، ان "السلطات في كردستان ستسمع بدخول مواطني الاقليم المتواجدين بإيران شريطة اجراء فحوصات ويتم وضعهم تحت المراقبة".

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