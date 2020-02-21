بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 شباط 2020
آخر الأخبار
سلطات إقليم كردستان تغلق معابرها مع إيران رغم احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب.. استمرار "بيع وشراء" المناصب في العراق احتجاجات العراق.. تكسر التزمت الاجتماعي وتوقف سطوة الأحزاب الدينية محاصصة الحلبوسي والقوى السياسية.. تؤكد زيف شعارات الوقوف مع المتظاهرين الهيتي يحذر: ثلث سكان بغداد قتلوا بسبب الطاعون القادم من إيران الأعرجي: الغالبية تعمل المستحيل لإفشال حكومة علاوي وفد من متظاهري البصرة والتحرير في بغداد يصل إلى ساحة تظاهرات مدينة الكوت شيخ عشيرة يمنع وزير الثقافة من وضع الحجر الأساس لمشروع في ذي قار وفد من "فيفا" يزور العراق قريبا لبحث تشكيل اتحاد الكرة ثمانية جسور حيوية متضررة في الانبار بعهدة البنك الدولي لاعادتها للخدمة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 شباط 2020 03:36 م

محاصصة الحلبوسي والقوى السياسية.. تؤكد زيف شعارات الوقوف مع المتظاهرين

البرلمان-الحلبوسي

أكد مراقبون، أن القوى السياسية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تدعي أنها تقف مع التظاهرات ومطالبها في رفض المحاصصة، أثبتت بانها مجرد دعاية سياسية، وترويج بين المتظاهرين.

وأضافوا أن هناك سباق محموم في إطار عملية تشكيل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي لحكومته حيث القوى السياسية المسيطرة  تريد الوصول إلى صيغة تضمن لها أكبر المكاسب في عملية تشكيل الحكومة ووزاراتها.

وأشاروا إلى أن الاجتماعات المكثّفة بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية استمرّت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء.

وعلى الرغم من أن الأمور ليست محسومة بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن المخرجات تشي باتفاق الجميع على "تنظيم الخلاف"، إثر تراجع ملحوظ في الموقف لدى كلّ من القوى السنّية" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والقوى الكردية بزعامة مسعود بارزاني.

من جانبه، قال الكاتب والباحث عدنان أبوزيد في مقال له، إن إصرار جهات معينة على المحاصصة يعني أنها لا تهتم للتظاهرات، ولا تقيم لها وزنا لأنها تعتبر نفسها غير معنية بها، وأنها تعبّر عن حالة الشارع الشيعي وصراعه مع القوى الشيعية فقط.

وأضاف، أن المناطق الغربية التي لا تشهد تظاهرات يحصل فيها العكس تماما ، حيث يتحالف الشارع مع القوى السنية ويدفعها الى حصد المزيد من الوزارات، والامتيازات.

 أما الشارع الشيعي فإنه شعاراته عامة، وتبدو صعبة التحقيق وغير عملية، وتتجسد في المطالبة بإزالة النظام السياسي برمته وازاحة الطبقة السياسية لاسيما "الشيعية" بكاملها من المشهد، من دون العمل على مطالب عملية ممكنة مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكثر من ذلك، أن الشارع الشيعي يرفع شعارات الرفض لرئيس الوزراء المكلف في حين ان القوى السنية والكردية، تقبله، شرط تحقيق المطالب، وهو موقف عملي.

وتابع القول: الشارع الشيعي لا يعرف كيف يدير مصالحه او يضعها على سكة التنفيذ والحصول على مكاسب في حرب مفاوضات طاحنة، يأخذ فيها القوى، الضعيف.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الجمعة، 21 شباط 2020 03:37 م
إقرأ ايضا
الفساد طاغ في العراق ووصل لمجلس النواب

رغم احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب.. استمرار "بيع وشراء" المناصب في العراق 21 شباط 2020 04:23 م

تظاهرات العراق

احتجاجات العراق.. تكسر التزمت الاجتماعي وتوقف سطوة الأحزاب الدينية 21 شباط 2020 04:05 م

خاتمي

النظام الإيراني يستخدم خاتمي "المحظور" لحشد المواطنين للتصويت في الانتخابات 21 شباط 2020 03:10 م

26a09206-d41c-4c87-8141-28d895d188ef

تحذير أممي من خطر التصعيد "الوشيك" في سوريا .. وتخوفات من حمام دم في إدلب 21 شباط 2020 03:00 م

26a09206-d41c-4c87-8141-28d895d188ef

حكومة علاوي تنتظر مصيرها المجهول واتساع دائرة الرافضين 21 شباط 2020 02:52 م

مسعود بارزاني

مسعود بارزاني: إسرائيل أمر واقع لا يمكن تجاهله أو رميه في البحر ومقاطعة الانتخابات العراقية ممكن 21 شباط 2020 12:49 م

الحلبوسي وعلاوي

مطلوب بديل لعلاوي لتشكيل الحكومة.. صراع الحلبوسي والكتل السياسية 21 شباط 2020 11:38 ص

المرجعية الفاسدة في العراق

تقرير| المرجعية الفاسدة في العراق.. كيف وصلت بالبلد إلى الحضيض 21 شباط 2020 03:27 ص

التعليقات