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الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 شباط 2020 03:26 م

الإرياني: صواريخ الحوثي دليل على تدفق الأسلحة من إيران

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دان وزير الإعلام اليمني، الجمعة، الهجمات الصاروخية الحوثية التي حاولت استهداف الأراضي السعودية، والتي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم التصدي لها.
كما اعتبر أن تلك الهجمات الصاروخية تؤكد استمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى الميليشيات الانقلابية في اليمن 
وأن جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، ومضي المليشيا في نهج التصعيد العسكري منذ مقتل سليماني وتقويض كل جهود التهدئة، واصرارها العمل كأداة ايرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ اجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الامن والسلم الدوليين
وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: "ندين ونستنكر بشدة جريمة الاستهداف الإرهابي الفاشلة التي نفذتها الميليشيا الحوثية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية، والتي كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان من كافة الجنسيات، بينهم مليونا مغترب يمني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
إلى ذلك، أضاف: "جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية، ومضي الميليشيا في نهج التصعيد العسكري منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتقويض كل جهود التهدئة".
 
كما اعتبر أن الميليشيات بهجماتها هذه تثبت إصرارها على العمل كأداة إيرانية لتصفية حسابات طهران وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
يأتي هذا بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، فجر الجمعة، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبراً أن صنعاء أصبحت مكاناً لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.

ع د

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أخر تعديل: الجمعة، 21 شباط 2020 04:31 م
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