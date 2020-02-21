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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 شباط 2020 03:21 م

بومبيو: نقف مع السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه قام بزيارة قاعدة الأمير سلطان الجوية، لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين أميركا والسعودية.
وأضاف في تغريدة على تويتر أن الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للمملكة الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على شراكة أميركا والسعودية في مواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.

ع د

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