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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 شباط 2020 03:15 م

الهيتي يحذر: ثلث سكان بغداد قتلوا بسبب الطاعون القادم من إيران

هيثم الهيتي
حذر الخبير السياسي، هيثم الهيتي، من تكرار التاريخ بين العراق وإيران وأن يتسبب فيروس كورونا بمقتل المئات كما حدث بسبب مرض الطاعون.

وقال الهيتي في تغريدة على "تويتر"، إنه "تاريخيا، إيران لم تصدر إلا الحروب والمرض للعراق".

وأوضح "في عام 1831 انتشر الطاعون في تبريز في إيران وانتقل للعراق الذي كان يعيش تحت حكم فاسد، فمات ثلث سكان بغداد والكثير في كردستان فاحذروا من تكرار التاريخ".

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