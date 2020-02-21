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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 شباط 2020 03:14 م

السعودية: يجب مواصلة الضغط على إيران حتى توقف نشاطاتها الإرهابية وتدخلاتها

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شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، على ضرورة مواصلة  الضغط  على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس من برلين، أنه من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن. وقال إن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية.
وفيما يخص الشأن الليبي، أكد الوزير السعودي استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، قائلاً "عبرنا عن قلقنا الكبير من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا".
يأتي هذا في وقت استؤنفت المحادثات الليبية العسكرية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، بعد أن عادت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن قرارها بمقاطعتها.
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم أن المنظمة الدولية ستستضيف اليوم جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية. المتقاتلة.
وكانت حكومة الوفاق الليبية انسحبت من المحادثات يوم الثلاثاء بعد قصف سفينة في ميناء طرابلس، قال الجيش الليبي في حينه إنها كانت محملة بأسلحة تركية متوجهة إلى الميليشيات التي تقاتل في طرابلس إلى جانب الوفاق.
ع د
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أخر تعديل: الجمعة، 21 شباط 2020 03:16 م
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