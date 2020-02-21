الأعرجي: الغالبية تعمل المستحيل لإفشال حكومة علاوي

أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، أن الغالبية من الكتل السياسية تعمل المستحيل الآن من أجل إفشال حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.



وقال الأعرجي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "لقد تحقّق النفاق السياسي الذي كنا نحذّر منه؛ فبعد أن دعت جميع الأطراف إلى حكومةٍ مستقلة والتي باتت قاب قوسين أو أدنى برئاسة المكلّف السيد علاوي، إلاّ أن الغالبية تعمل الآن المستحيل لإفشالها وأعتقد أنهم سينجحون بذلك".



تجدر الإشارة إلى أن علاوي طالب بعقد جلسة استثنائية في البرلمان للتصويت على كابينته الوزارية.

