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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 شباط 2020 02:29 م

الذهب يقفز لأعلى مستوى له منذ سبعة أعوام بسبب كورونا

الذهب

 بلغت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر.
ويأتي ذلك في وقت تلقى فيه المعدن النفيس الدعم من جراء الارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس “كورونا” في كوريا الجنوبية.
وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156 إصابة، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن السفينة السياحية “أميرة الألماس” التي أضحت تشكل أكبر تجمع للإصابات بفيروس كورونا خارج الصين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1626.27 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ فبراير 2013. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1627.40 دولار للأونصة.
ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير الماضي.
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني: “يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا.. وانتشاره في أنحاء العالم”، مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.
وحذر صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي من أن انتشار الفيروس أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا للاقتصاد العالمي، والذي اعتبره “هشا للغاية”.

ع د

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