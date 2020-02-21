شيخ عشيرة يمنع وزير الثقافة من وضع الحجر الأساس لمشروع في ذي قار

أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن أحد شيوخ العشائر منع وزير الثقافة من وضع الحجر الأساس لمشروع المدينة السياحية في مكانه المحدد.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن "أحد شيوخ العشائر في قضاء الجبايش منع وزير الثقافة والآثار، عبد الأمير الحمداني، من وضع الحجر الأساس للمدينة السياحية وسط الاهوار (المكان المخصص لها)".

وبين المصدر، أن "الوزير غادر المكان خوفا من تطور الموقف وحصول نزاع مسلح بين القوات الأمنية ومسلحي العشيرة".

وأضاف، أن "الحمداني اتجه لمكان بديل خارج الاهوار من أجل تصوير عملية وضع الحجر الأساس للمدينة".