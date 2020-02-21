بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 21 شباط 2020 01:21 م

وفد من "فيفا" يزور العراق قريبا لبحث تشكيل اتحاد الكرة

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وفد من "فيفا" يزور العراق قريبا لبحث تشكيل اتحاد الكرة


اعلن مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، ان وفداً من الاتحاد الدولي "فيفا" سيزور العراق قريباً لبحث تشكيل اتحاد الكرة.

وقال عباس في تصريح صحفي :" ان  الاتحاد الدولي سيرسل وفداً لبحث تشكيل اللجنة التي ستقود الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة ".

واضاف :" ان  الاتحاد الدولي سيكلف اشخاصاً اخرين لادارة الاتحاد معي، بعدها سيتم تشكيل هيئة مؤقتة بمباركة من "فيفا" يستمر عملها لما يقارب 6 اشهر من اجل اجراء انتخابات جديدة ".

يشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم  "فيفا"  كلف احمد عباس بمنصب مدير شؤون اتحاد الكرة يوم امس الاول  الاربعاء.
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