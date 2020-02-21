ثمانية جسور حيوية متضررة في الانبار بعهدة البنك الدولي لاعادتها للخدمة



احالت حكومة الانبار المحلية ثمانية جسور حيوية متضررة جراء العمليات الارهابية الى البنك الدولي لغرض اعادة اعمارها .



وقال قائمقام الرمادي ابراهيم الجنابي في تصريح صحفي :" ان حكومة الانبار المحلية ، بالتنسيق مع مديرية طرق وجسور المحافظة ، احالت ثمانية جسور حيوية متضررة جراء تفجيرها من قبل عصابات داعش الارهابية ابان سيطرتها على الطريق الدولي السريع غربي الانبار، الى البنك الدولي لاعادتها الى الخدمة ".



واضاف الجنابي :" ان عدد الجسور والتحويلات التي لم يتم تأهيلها على الطرق الدولي السريع ، نحو 42 جسرا وتحويلة متضررة بنسب كبيرة جراء العمليات الارهابية " ، مبينا :" ان الدوائر الخدمية استعانت بتحويلات ترابية للتعويض عن بعض الجسور التي تضررت ".