الدفاعات الجوية السعودية تعترض صواريخا باليستية انطلقت من صنعاء

أعلنت قوات التحالف العربي، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخا باليستية، اتهمت ميليشيا "الحوثي" بإطلاقها باتجاه مدن سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة (00: 30) من فجر اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".

وأضاف ان "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".