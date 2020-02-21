ديالى تطلق موسم تجارة فسائل النخيل



اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى،عن انطلاق موسم تجارة فسائل النخيل داخل المحافظة.



وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي :" ان موسم تجارة فسائل النخيل في ديالى انطلق في اغلب المناطق ".



واضاف التميمي :" ان اسعار بيع الفسائل تحدد وفق ضوابط محددة ، منها نوعية الفسيلة وعمرها "، مؤكدا :" ان بعض الفسائل التي تنتمي الى اصناف نادرة يصل ثمنها الى نصف مليون دينار ".



واوضح :" ان تجارا من محافظات اخرى يأتون الى ديالى لشراء الفسائل ، خاصة الانواع النادرة منها والتي تتميز بها المحافظة "، لافتا الى :" ان التجارة انحسرت في السنوات الماضية بسبب الاضطرابات الامنية لكنها عادت بوتيرة جيدة في العامين الماضيين".



واشار التميمي الى :" ان ديالى فقدت نحو 30 الف دونم من بساتين النخيل بعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية والجفاف والتجريف والجفاف ، ومايعوض سنويا من تلك البساتين اقل من 1% ".

