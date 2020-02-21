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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 21 شباط 2020 12:44 م

العقابي : آلية طلب عقد جلسة استثنائية .. مخالفة للقانون

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العقابي : آلية طلب عقد جلسة استثنائية .. مخالفة للقانون

عد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي، الآلية التي طلب بها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي عقد  جلسة استثنائية للتصويت على كابينته الوزارية ، مخالفة للقانون.

وقال العقابي في تصريح  صحفي :" ان دعوة رئيس الحكومة المكلف الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومته فيها مخالفة قانونية ،  لكون الدعوة يجب ان  تتم عن طريق رئاسة مجلس النواب وهي من تحدد زمن انعقاد الجلسة ".

واضاف :" ان حكومة علاوي ستحظى بتصويت الاغلبية البسيطة داخل البرلمان لسبب مهم هو  حرص الكتل السياسية على عدم جر البلاد الى تأزيم اكثر وزيادة تعقيد المشهد السياسي ، مادامت حكومة علاوي حكومة لها مدة محددة لحين اجراء انتخابات مبكرة ".
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