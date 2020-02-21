ندى شاكر : الحلبوسي ملزم بعقد جلسة البرلمان وعلاوي سيكشف عن كابينته قبل 72 ساعة





اكدت النائبة ندى شاكر جودت ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ملزم من حيث القانون بعقد جلسة الاثنين المقبل ، فيما بينت ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ابلغ الكتل السياسية انه سيعلن عن كابينته قبل 72 ساعة من موعد الجلسة .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي اصبح ملزما بعقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل لمنح حكومة علاوي الثقة بعد جمع تواقيع 53 نائبا " ، مبينة :" ان النظام الداخلي لمجلس النواب نص على ان تعقد الجلسة الاستثنائية بطلب 50 نائبا ".



واضافت :" ان علاوي ابلغ الكتل السياسية انه سيعلن عن كابينته الوزارية قبل عقد جلسة البرلمان بـ72 ساعة " ، مبينة :" ان مجلس النواب لن يعقد جلسته اذا لم يكشف علاوي عن كابينته الوزارية لمعرفة السير الذاتية للوزراء الجدد".