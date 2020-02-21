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الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 21 شباط 2020 12:37 م

ندى شاكر : الحلبوسي ملزم بعقد جلسة البرلمان وعلاوي سيكشف عن كابينته قبل 72 ساعة

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ندى شاكر : الحلبوسي ملزم بعقد جلسة البرلمان وعلاوي سيكشف عن كابينته قبل 72 ساعة


اكدت  النائبة  ندى شاكر جودت ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ملزم من حيث القانون بعقد جلسة الاثنين المقبل ، فيما بينت ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ابلغ الكتل السياسية انه سيعلن عن كابينته قبل 72 ساعة من موعد الجلسة .

وقالت جودت  في تصريح صحفي :" ان الحلبوسي  اصبح ملزما بعقد جلسة البرلمان الاثنين المقبل لمنح حكومة علاوي الثقة بعد جمع تواقيع 53 نائبا " ، مبينة :" ان النظام الداخلي لمجلس النواب نص على ان تعقد الجلسة الاستثنائية بطلب 50 نائبا ".

واضافت :" ان علاوي ابلغ الكتل السياسية انه سيعلن عن  كابينته الوزارية  قبل عقد جلسة البرلمان بـ72 ساعة " ، مبينة :" ان مجلس النواب لن يعقد جلسته اذا لم يكشف علاوي عن كابينته الوزارية لمعرفة السير الذاتية للوزراء الجدد".
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