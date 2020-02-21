نائب كردي : الاكراد فشلوا في اقناع علاوي بابقاء وزرائهم الحاليين في تشكيلته





اعلن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حمه :" ان الوفد الكردي فشل في اقناع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بابقاء الوزراء الاكراد الحاليين ضمن تشكيلته الحكومية المقبلة ".



وقال حمه في تصريح صحفي :" ان اجتماع الوفد الكردي مع علاوي لم ينجح باقناع الاخير ببقاء الوزراء الاكراد بحكومة عبد المهدي ضمن الكابينة الوزارية الجديدة"، لافتا الى :" ان الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان يمارسان جميع انواع الضغط على علاوي لابقاء وزرائهم ضمن تشكيلته الوزارية ".



واضاف :" ان علاوي ابلغ الوفد الكردي رفضه القاطع بقاء اي وزير بحكومة عبد المهدي في تشكيلته الجديدة"، مبينا :" ان جميع الكتل الكردية باستثناء الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني والديمقراطي) ، ستصوت لحكومة علاوي داخل مجلس النواب".