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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 21 شباط 2020 12:26 م

شركات روسية تبدي استعدادها لاستثمار معملي السيراميك والزجاج في الأنبار

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شركات روسية تبدي استعدادها لاستثمار معملي السيراميك والزجاج في الأنبار





أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار، ابراهيم الجنابي، ، وصول وفد يمثل عددا من الشركات الروسية لاستثمار معملي السيراميك والزجاج في مدينة الرمادي.


وقال الجنابي في تصريح صحفي إن “وفدا يمثل عددا من الشركات الاستثمارية الروسية وصل الى مدينة الرمادي للاطلاع على الفرص الاستثمارية الخاصة بمعملي السراميك والزجاج”.
 واضاف أن “الوفد ابدى استعداده لاستثمار المعملين تمهيدا لإعادتهما الى الخدمة بعد الانتهاء من الاجراءات القانونية».
 واوضح أن “رغبة الشركات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية في الحصول على فرص استثمارية في الانبار تأتي اثر استقرار الاوضاع الامنية في عموم مدن المحافظة”. مشيرا الى ان “اعادة تشغيل المعملين سوف تساهم في تشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل”.
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