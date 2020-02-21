ائتلاف النصر: موقفنا من الحكومة المقبلة يعتمد على طرح البرنامج الحكومي









اكد ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن موقفه يعتمد على طرح البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف أما نكون داعمين أو مصححين.



وقالت المتحدثة باسم الائتلاف، آيات نوري، ان “ائتلاف النصر سينتظر البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، واختياره للكابينة الوزارية داخل قبة البرلمان، وبعدها نعلن موقفنا.



وأضافت ان “ائتلاف النصر يتعامل مع الواقع، لذلك سننتظر البرنامج الحكومي الذي سيقدمه علاوي، والتعهدات التي قام بطرحها أمام الرأي العام، وفي حال توافقها مع معايير الائتلاف سنكون داعمين، وبخلاف ذلك سنعمل على الآلية نفسها التي اتبعناها مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ونتخذ جوانب التصحيح والتشخيص والملاحظة.