دعوة الى تظاهرة مليونية في بغداد والمحافظات لرفض منح الثقة لمحمد علاوي

دعت اللجنة المركزية للتظاهرات الشعبية الى تظاهرة مليونية يوم الثلاثاء المقبل واعتصام مركزي في بغداد والمحافظات ،لرفض منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وكابينته الوزارية المؤقتة . Copy أخبار متعلقة السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد آلاف العراقيات ينتفضن في بغداد والجنوب دعماً للاحتجاجات وضد دعوة الصدر "قوى الاعتدال " تعد العدة لرفض حكومة محمد علاوي في البرلمان مصرف الرافدين يعلن منح قروض لإنشاء وتاهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية المئات من المواطنين يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في تظاهرت #25_تشرين الرافدين : قروض 100 مليون مخصصة لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية