بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 21 شباط 2020 12:14 م

دعوة الى تظاهرة مليونية في بغداد والمحافظات لرفض منح الثقة لمحمد علاوي

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دعوة الى تظاهرة مليونية في بغداد والمحافظات لرفض منح الثقة لمحمد علاوي




دعت اللجنة المركزية للتظاهرات الشعبية الى تظاهرة مليونية يوم الثلاثاء المقبل واعتصام مركزي في بغداد والمحافظات ،لرفض منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وكابينته الوزارية المؤقتة .
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