بارزاني: العلاقة مع إسرائيل أمر طبيعي وهو واقع لا يمكن لأحد رميه في البحر

علق الزعيم الكردي مسعود بارزاني، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، قائلا "أن أي مشروع سلام أفضل من مشروع حرب".

وأجاب بارزاني على سؤال خلال مقابلة مع "إندبندنت عربية"، "هل سيقيم علاقة مع تل أبيب؟ "طالما نحن ما زلنا جزءاً من العراق، إذا افتتحت إسرائيل سفارتها في بغداد فستفتتح لها قنصلية في أربيل ونرحب بها، ولكن من دون سفارة في بغداد لا يمكن أن تقوم علاقة مع إسرائيل."

واضاف، "نحن نعتقد أن العلاقة معها-اسرائيل- أمر طبيعي فقد أصبحت واقعاً ولا يمكن لأحد أن يرميها في البحر، وأعتقد معظم الدول العربية الآن لديها علاقات معها وهذا أمر طبيعي وأفضل".

وتعقيبا على خطة السلام الامريكية او ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن، قال بارزاني، "أي مشروع للسلام أفضل من مشروع حرب، أما طريقة تقييمها والتعاطي معها فهو شأن أهل البيت "صاحب الدار أدرى بما فيها".