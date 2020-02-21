محمد تميم : لن نصوت على حكومة علاوي

اعلن النائب عن اتحاد القوى محمد تميم ان نواب الاتحاد لن يصوتوا على حكومة محمد توفيق علاوي. وقال تميم في تصريح متلفز ان الاتحاد ابلغ الشركاء الاخرين بهذا الموقف وطلب منهم البحث عن بديل لعلاوي. Copy أخبار متعلقة سائرون : محمد علاوي لن يقدم كابينته هذا الاسبوع "صادقون" : لن نصوت لشخصيات حزبية في كابينة محمد علاوي كتلة الحكمة النيابية: لن نصوت لاي مرشح متحزب يطرحه علاوي ضمن كابينته الوزارية برلماني : لن نصوت على مرشح مخالف لارادة الشعب سائرون: لن نصوت على أي شخصية تطرح لرئاسة الوزراء لاتتطابق مع الثوابت الشعبية تحالف القوى: لن نصوت لأي مرشح لرئاسة الحكومة من المتنمين للأحزاب الحالية