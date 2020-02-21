محمد تميم : لن نصوت على حكومة علاوي







اعلن النائب عن اتحاد القوى محمد تميم ان نواب الاتحاد لن يصوتوا على حكومة محمد توفيق علاوي.



وقال تميم في تصريح متلفز ان الاتحاد ابلغ الشركاء الاخرين بهذا الموقف وطلب منهم البحث عن بديل لعلاوي.