أبو فدك المحمداوي مخطط مجزرتي جسر السنك والخلاني خلفا للمهندس

عينت هيئة الحشد الشعبي الطائفي عبدالعزيز المحمداوي الملقب "أبو فدك المحمداوي" خلفًا لأبي مهدي المهندس، الذي قتل مع الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

فمن هو "أبو فدك"؟

اسمه الحقيقي عبد العزيز المحمداوي، يلقب بـ "أبو فدك"، ويعد الرجل الأول ضمن ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، كما كان من المقربين من قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل مع المهندس الشهر الماضي، في كل ما يخص العراق وأحداثه، وفقا لما أكدت مصادر مطلعة.

أبو فدك كان ينتمي في السابق لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، المدعومة بشكل مباشر من إيران، واشتهر بلقب "الخال" حين كان مسجونا في أحد سجون القوات الأميركية إبان فترة الاحتلال للعراق.



عمل أبو فدك كعنصر استخباراتي لصالح منظمة بدر وهادي العامري، في إقليم كردستان، لكنه رفض التخلي عن حمل السلاح بعد سقوط النظام البعثي، فشكل مجموعة مقاتلة تتسلم رواتبها ودعمها من العامري بشكل مباشر.

وارتبط "الخال" بعدها بشكل وثيق بالإيرانيين عن طريق تشكيله ميليشيا كتائب حزب الله في العراق، بدعم وتشجيع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد السابق، ولكن بعد خلافات معها بخصوص ملف فدية الصيادين القطريين الذين كانوا معتقلين في العراق من قبل حزب الله، خرج أبو فدك من الكتائب وعاد إليها أثناء التظاهرات الأخيرة في العراق بأمر مباشر من قاسم سليماني.

و المحمداوي، الملقب بـ"الخال"، كان مسؤول كتائب حزب الله وبعد خلافات معها بشأن ملف فدية الصيادين القطريين خرج من الكتائب وعاد إليهم أثناء التظاهرات بأمر مباشر من قاسم سليماني.

ويعد المحمداوى المسؤول الأول عن كل الحوادث التي حدثت أثناء التظاهرات العراقية في ساحة التحرير والميادين بالمحافظات .

و انتشرت لافتات تكتب باسمه تحت عنوان "الخال مر من هنا" أو "الخال" مسؤول عن مجزرة السنك ومجزرة الخلاني، كما كتب اسمه أيضًا على جدار السفارة الأمريكية ببغداد.

و ذكر نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو علي البصري، أن الحشد عقد اجتماعًا واتفق من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز "أبو فدك" بمنصب رئيس الأركان خلفًا لأبو مهدي المهندس.



وقال البصري ، إنه "تم إبلاغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".





