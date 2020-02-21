بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 شباط 2020 11:13 ص

أعداد الوفيات بـ"كورونا" في الصين ترتفع إلى 2236

كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 2236 حالة، وعدد المصابين إلى 75465 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 75 ألف و465 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 54 ألف 965 مريضا، من بينهم (11 ألف و633 في حالة صحية حرجة)، وفارق الحياة 2236 شخصا بالفيروس، وغادر المستشفيات 18 ألف و264 شخصا بعد شفائهم".

وأشار البيان إلى أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم اكتشاف 889 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، وتم إخراج 2109 أشخاص من المستشفيات، وتوفي 118 شخصا(115 منهم في مقاطعة هوبي).

من جهته أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الانخفاض المستمر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مشجع، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر".

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