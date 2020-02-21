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الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 شباط 2020 10:26 ص

الشمري: حلفاء إيران يدعمون محمد علاوي خوفا من هذا الأمر!

علاوي

أكد المحلل السياسي، إحسان الشمري، أن إبداء الأحزاب السياسية الموالية لإيران دعمها الكامل لرئيس الوزراء محمد توفيق علاوي وكابينته الوزارية، هو لخوفها من وقوع رئاسة الوزراء بيد برهم صالح فيما لو لم تكن قد وجدت علاوي كبديل لعبد المهدي المستقيل.

وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "حلفاء إيران سبق أن دخلوا باحتكاك وتبادل اتهامات مع رئيس الجمهورية، وهذا يدلل بأن هناك قلقاً كبيراً جداً من أن تؤول الأمور إليه".

وأوضح أن "دخول حلفاء إيران على خط التفاوض لتمهيد الطريق أمام محمد علاوي، محاولة لعدم ذهاب الأمور إلى برهم صالح مرة أخرى".

وأشار إلى أن "تلك القوى تعتقد أن برهم صالح يمتلك نهجاً وأداءً يختلفان عن طموحهم ومصالحهم، وهذا ما يعزز مخاوفهم"، مشيرا الى أن "بعض الفصائل عارضت علاوي بناء على حسابات زعاماتها الخاصة، كما ان هناك قبولاً بنحو نصف زائداً واحداً داخل البيت الشيعي لإمرار علاوي لعدة عوامل وتخوفات".

ولفت الى أن "القلق من إمكانية تكليف شخص آخر قد لا يرضيهم في حال فشل علاوي، يأخذ مساحةً كبيرةً من تفكيرهم"، مردفاً "هذا ما يدفعهم لمحاولة كسب جميع الأطراف لصالح الحكومة المقبلة"، كما يعتقد الشمري، أن "الاعتراضات الحالية هي جزء من مناورات الحصول على مكاسب أكبر داخل الحكومة".

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