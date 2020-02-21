إطلاق سراح الناشط أحمد الوشاح الذي اختطف وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح الناشط أحمد الوشاح الذي اختطف يوم الأربعاء وسط بغداد.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "الناشط أحمد الوشاح الذي اختطف يوم الأربعاء، من قبل جهة مجهولة في منطقة الجادرية اطلق سراحه".



وكان الناشط في التظاهرات أحمد الوشاح اختطف مساء الأربعاء، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.