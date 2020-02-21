المنافذ الحدودية العراقية تمنع دخول الإيرانيين ثلاثة أيام

قررت المنافذ الحدودية العراقية، منع دخول الإيرانيين إلى العراق ثلاثة أيام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



يأتي ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران في وقت سابق أمس الخميس.



وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن ايرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس يوم الأربعاء توفيا بمشكلات في الجهاز التنفسي مضيفة أنها اكتشفت ثلاث حالات أخرى يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى خمسة.

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