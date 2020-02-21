بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 21 شباط 2020 09:53 ص

المنافذ الحدودية العراقية تمنع دخول الإيرانيين ثلاثة أيام

منفذ الشلامجة
قررت المنافذ الحدودية العراقية، منع دخول الإيرانيين إلى العراق ثلاثة أيام وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما علقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران في وقت سابق أمس الخميس.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن ايرانيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس يوم الأربعاء توفيا بمشكلات في الجهاز التنفسي مضيفة أنها اكتشفت ثلاث حالات أخرى يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في إيران إلى خمسة.
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