تقرير| المرجعية الفاسدة في العراق.. كيف وصلت بالبلد إلى الحضيض

تحت حكم المرجعية أصبح العراق أكثر بلدان الأرض فسادًا وعنفًا

المرجعية لا تعترض أبدا على رجال إيران ولا ميليشياتها

المرجعية هى أم الحشد الشعبي الغرهابي وصاحبة الدعوة لهذه الكائنات الشيطانية بالظهور

-------------



من أكثر الأشياء قداسة وقتامة وظلامية في العراق، موضوع المرجعية التي يحج اليها الجميع لأخذ رأيها في الأزمات الكبرى وفي تسيير أمور الوطن.

وطوال سنوات طويلة وعلى مدى 17 سنة بعد عام 2003 كانت المرجعية سبب رئيسي في نكبة العراق.

فهى لم تنتفض للعراقيين أبدا ولا لمطالبهم، ولم تفتح الطريق لمدنية او حضارة بل إنصياع كامل لإيران.

المرجعية التي قادت بغداد للحضيض تستحق ملفات عدة وهنا سنحاول الاقتراب من بعض سواءتها والانتقادات الموجهة اليها..

ويظهر التاريخ دائما، أن المجتمعات التي تعاني تفكك الحكم وضعفه غالبا ما تشهد صعود المؤسسات الدينية كقيادة بديلة. هكذا كان الحال بعد انهيار آخر السلالات الرافيدينية، أي الأسرة النيوبابلونية، قبل خمسة قرون من الميلاد. وقتذاك، اجتاح قورش الإيراني فتحول معبد ماردوخ والكهنة إلى قادة العراق تحت الاحتلال، ومثلهم القضاة في تاريخ العبرانيين، وصولا إلى قم وملالي إيران، الذين قادوا تحول إيران من ملكية ظالمة إلى جمهورية دينية أكثر ظلما.

وعلى عكس مرجعية قم الإيرانية المشغولة بالصواريخ والنووي، وبناء الميليشيات، تنهمك مرجعية النجف بالدين والعبادة. ومرجعية النجف تقليدية، تعتبر أن دور المراجع هو تقديم المشورة والنصح للعباد في شؤون الدين فقط، وانتظار ظهور الإمام المنتظر، محمد المهدي، الذي يجوز له وحده الفصل في شؤون القتال (الجهاد)، وجمع الزكاة.



دور ممتاز في تحطيم العراق بعد حكم صدام حسين



عراق ما بعد صدام لم يشذّ عن قاعدة الدول التي أدى انهيار القيادة السياسية فيها إلى بروز المرجعية الدينية، فقامت المرجعية الشيعية في النجف، بقيادة علي السيستاني، بدور ممتاز

في تحطيم مقدرات العراق. والحقيقة ان خلط الدين بالسياسة من جانب المرجعية وتطويعه لخدمتها على مدى 17 سنة بالعراق هو سبب رئيسي للنكبات بالبلد، ويكفي ان نتابع مواقف المرجعيات الشيعية في النجف، لاسيما مرجعية السيستاني، في تأييدها للأحزاب الإسلامية السياسية، التي أعيد تنظيمها في إيران، كما هو الحال مع حزب الدعوة الإسلامية، أو تلك التي أسست أصلاً في إيران، كما هو حال حزب المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، ومن ثم ما نتج عنه من حزب جديد هو "الحكمة"، الذي يقوده عمار الحكيم، والمؤيد لإيران وسياساتها في العراق..

فالمرجعية في العراق لم تصطدم بالمحتل الايراني ابدا ولن تصطدم به وترى ان معه تعاونا وثيقا لاستمرار بسط يدها على العراقيين؟

وطوال عهد المرجعية،اشتد الوضع سوءاً من حيث المحاصصة الطائفية والفساد ونهب خيرات واموال الشعب لاسيما بعد اجتياح الموصل وعموم نينوى، من قبل داعش الارهابي ثم الحشد الارهابي.. إضافة إلى تفاقم التخلف في الخدمات والفقر والحرمان والبطالة. وحين لم يعد في مقدور الشبيبة العراقية تحمل المستنقع الذي دفع إليه العراق انتفضوا على الدولة الهشة والتابعة وعلى السلطات الثلاث التي زيفت إرادة المجتمع وسلبت حقوقه. فاستقبلت حكومة عادل عبد المهدي الطائفية المحاصصية الفاسدة مظاهرات الشبيبة بتشويه سمعتها والإساءة لها ثم استخدام الحديد والنار، فسقط 1000 شهيد عراقي وعدة الاف من الجرحى والمصابين!

وتتعدد الجرائم في العراق تحت حكم المرجعية الفاسد الداعم للتخلف والفوضى.. ومهما مر التاريخ لايمكن نسيان أن الفتوى التي تم على اثرها تشكيل ميليشيات إرهابية تحت لواء الحشد خرجت من عند المرجعية واليوم الحشد جيش جرار يأتمر بأمر ايران ويحارب العراقيين لصالح خامنئي ورجالاته.