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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 شباط 2020 02:23 ص

تقرير| إنتخابات إيران.. المسرحية التي يضحك عليها العالم

انتخابات ايران
بومبيو: حرمان 7000 آلاف إيراني من الترشح مزحة ثقيلة فعلها خامنئي

قال مراقبون، إن تصرفات المرشد الإيراني خامنئي تجاه الانتخابات المقرر أن تبدا خلال ساعات، تثير السخرية والضحك على  الطاغية العجوز. فخامنئي بعد 30 سنة في الحكم لا يريد أن يفهم أن الشعب الايراني سئم ثورته وسئم صورته. كما ان الايرانيين دفعوا ثمنا باهظا جراء عهده.
 وشددوا ان المسرحية – عفوا الانتخابات التي تنطلق خلال ساعات –قد اثارت الضحكك في العالم بسبب إصرار خامنئي وحاشيته على تزويرها بمختلف السبل.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال إن المرشد الإيراني علي خامنئي حرم أكثر من 7 آلاف إيراني من الترشح لأنه يخشى تنظيم انتخابات حرة. وأضاف بومبيو أن بلاده فرضت عقوبات على مسؤولين حرموا الإيرانيين من تنظيم انتخابات نزيهة.
وأعلنت  واشنطن، عن عقوبات أميركية جديدة على 5 شخصيات إيرانية، من بينهم أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني. ومن بين الشخصيات الإيرانية التي شملتها العقوبات، محمد يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية، وعباس علي كدخادايي، وسيامك ره بيك عضو مجلس صيانة الدستور، وحسن صداغي مقدم.
وأوردت مذكرة منشورة، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أسماء الشخصيات الإيرانية. وأفادت المذكرة الأميركية أن المسؤولين الايرانيين المُعاقبين يمنعون إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وانتهت رسمياً امس الخميس حملات الانتخابات البرلمانية الإيرانية قبل ساعات من التصويت.
وقال محللون إن نسبة الإقبال على الانتخابات سيؤثر على مدى رضا الناخبين عن تعامل قادة إيران مع الأزمات السياسية والاقتصادية، في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياء في الداخل من الصعوبات الاقتصادية.
وكان خامنئي اعتبر أن التصويت "واجب ديني"، لكن بعض الساسة البارزين من أنصار التيار الإصلاحي في إيران والنشطاء في الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.
 يأتي هذا فيما قال، المبعوث الأمريكي الخاص للملف الإيراني، براين هوك، إن الانتخابات الإيرانية «مسرحية».

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي، قائلا ندعو المجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعم وكلائها في المنطقة.
وأشار المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، إلى عقوبات أمريكية على 5 شخصيات إيرانية، وتطال مجلس صيانة الدستور لتلاعبه بالانتخابات.
ورفض مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح من بين 14 ألف متقدم، مما صب في صالح المتشددين.
وكان عباس علي كدخدائي، المتحدث باسم المجلس، قد قال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: "نتوقع أن يشارك 50% من المواطنين في الانتخابات".
وبلغت نسبة الإقبال 62% الانتخابات البرلمانية في عام 2016 و66% في انتخابات عام 2012. يذكر أن هناك نحو 58 مليون إيراني يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
 وتشير الوقائع الراهنة الى أن الانتخابات الإيرانية التي ستبدأ بعد ساعات ستكون مهزلة مدوية على مختلف الأصعدة.
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