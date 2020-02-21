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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 21 شباط 2020 12:09 ص

القبض على قاتل سوري الجنسية وسط بغداد

القبض
اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن القبض على قاتل سوري الجنسية وسط العاصمة، فيما أشار إلى أنه تم العثور على مخطوفة جنوب بغداد.
وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان، انه "بناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد ألقت مفارز مركز شرطة السعدون القبض على شخص سوري الجنسية ضمن منطقة السعدون وفق مذكرة صادرة من قاضي التحقيق بتهمة القتل".

واضاف ان "ذلك جاء حسب المادة 406"، مشيرا الى انه "بعد القبض عليه والتحقيق معه اعترف صراحة بالتهم الموجه اليه".

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