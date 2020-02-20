بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 21 شباط 2020
آخر الأخبار
21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل العقابي : الاحزاب الكردية متوافقة مع علاوي باستثناء حزب بارزاني مرجع ديني يطلاب باغلاق الحدود مع ايران الزراعة تنفي السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات في ديالى القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران صدور امر باستقدام نائب محافظ نينوى على خلفية صرف أكثر من ملياري دينار حكم بحجز مبلغ مالي مودع من مجلس محافظة ديالى في المصرف المتحد للاستثمار البعيجي : سبب دمار البلد ..المحاصصة المقيتة وتقاسم المغانم بين الاحزاب السياسية اياد علاوي يؤكد بتغريدة نية السلطة الحاكمة انهاء التظاهرات بشتى الوسائل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 11:57 م

الصحة تنفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

كورونا
نفت وزارة الصحة ، الخميس ، الانباء حول احتمالات تسجيل إصابة بفيروس كورونا في العراق .
وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه " لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في العراق " .
وكانت وزارة النقل، أعلنت اليوم الخميس عن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية إعتباراً من اليوم الخميس والى اشعارٍ آخر بعد الاعلان عن وجود حالات وفاة واصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
112018303722820688302

صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق البرنامج القطري 20 شباط 2020 11:35 م

منفذ مهران

غلامي يكشف سبب توقف العمليات التجارية في معبر مهران الحدودي 20 شباط 2020 09:46 م

منفذ الشلامجة

أهالي البصرة يغلق منفذ الشلامجة الحدودي 20 شباط 2020 08:38 م

كورونا

تعليق الرحلات الجوية من والى ايران بسبب انتشار كورونا 20 شباط 2020 07:32 م

مدرسين

21 الف محاضر مجاني في نينوى سيعلنون الاضراب عن العمل 20 شباط 2020 07:15 م

كورونا

الصحة والبيئة تطالب الحكومة بمنع وصول فيروس "كورونا" من إيران 20 شباط 2020 07:10 م

طماطم

الزراعة تنفي السماح باستيراد محصول الطماطم الى العراق من الخارج لوفرته محليا 20 شباط 2020 06:57 م

معبر حدودي

تعليق منح السمة السياحية للإيرانيين 20 شباط 2020 06:48 م

التعليقات