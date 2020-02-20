الصحة تنفي تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

نفت وزارة الصحة ، الخميس ، الانباء حول احتمالات تسجيل إصابة بفيروس كورونا في العراق .

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه " لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في العراق " .

وكانت وزارة النقل، أعلنت اليوم الخميس عن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية إعتباراً من اليوم الخميس والى اشعارٍ آخر بعد الاعلان عن وجود حالات وفاة واصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية.