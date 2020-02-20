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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 11:30 م

بعد فوزه على الأهلي.. الزمالك يتوج بالسوبر المصري للمرة الرابعة

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توج نادي الزمالك على نظيره الأهلي بالسوبر المصري، بعد فوزه بركلات الجزاء، مساء اليوم الخميس في الإمارات بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبي، بالإمارات.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الغرافة القطري، مساء الجمعة الماضى.

ويمتلك الأهلي 11 لقب سوبر محلي بين بطولاته، فيما توج الزمالك باللقب 4 مرات بعد انتصاره اليوم.
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