العذاري: ينفي تسجيل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عراقي في الاردن

نفى السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري، الخميس، تسجيل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عراقي في الاردن.



وقال العذاري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تناقلت بعض وسائل الإعلام وجود (٧) إصابات في الاردن‬ بفيروس كورونا‬ بينهم مواطن عراقي".



وأضاف، أن "بعد الاتصال بالوزير امجد العضايلة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية اكد لي بان هذه الأخبار غير صحيحة وان الاردن‬ مازال خالي من أية إصابة"، داعيا، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة".



و نقلت عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن الاردن سجلت اكثر من حالة اصابة اليوم ب‍فيروس كورونا.