حسن الكعبي يكشف العقبات التى تواجه علاوي لتشكيل الحكومة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، أن المفاوضات في حكومة علاوي تختلف عن سابقاتها من خلال قيام رئيس الوزراء المكلف بالتفاوض مع الكتل السياسية بنفسه دون مفاوضين، فيما أشار الى أن الكتل السياسية لم تختلف عن السابق بالتعاطي مع تشكيل الحكومة فبحثت عن استحقاقها الانتخابي من خلال وزارات.

وقال الكعبي في حديث لـ برنامج "المحايد"، "نتمنى لحكومة علاوي ان تمر للمرحلة المقبلة وان تدير السلطة التنفيذية لتهدئة الأوضاع وتلبية مطالب المتظاهرين وإعادة هيبة الدولة وفرض النظام"، لافتا إلى أن "المفاوضات في هذه الحكومة تختلف عن سابقاتها فليس هناك ممثلون لرئيس الوزراء المكلف للمفاوضات بل هو من يفاوض بنفسه".





وأضاف أن "الكتل السياسية لم تختلف عن السابق بالتعاطي مع تشكيل الحكومة فبحثت عن استحقاقها الانتخابي من خلال وزارات، وهذا هو الذي أخر الحكومة لحد اللحظة، فالبعض يعتقد ان المشاركة في الحكومة هي المشاركة بادارة الدولة من خلال ادارة وزارة او وزارتين او ثلاث".



وتابع، أن "العقبة أمام تشكيل حكومة علاوي هي بعض القوى السنية والمكون الكردي، إلا أنه الآن لدينا معلومات انها حلحلة بعض المشكلات"، لافتا إلى أن "مطالب الكرد تخلف عن الآخرين منها المناطق المشتركة البيشمركة، وقضايا النفط والمادة 140 واشياء اخرى".