تقرير| انتخابات إيران بأصوات الحرس الثوري.. مؤشرات فاضحة على تزوير الانتخابات الايرانية غدًا

قال مراقبون، إن قيام الحرس الثوري الإيراني بإصدار بيان عن الانتخابات الإيرانية التي تنطلق بعد ساعات، وقوله إنها ستكون انتخابات ثورية وان البرلمان المقبل سيكون ثوريا قبل بدء التصويت، يفضح عملية تزوير هائلة للانتخابات يقودها االحرس الثوري غدًا من خلال أكثر من ثلاثة ملايين عنصر في الحرس الثوري والباسيج، علاوة على عمليات التزوير اليدوية الفاضحة.

وشددوا أن تدخلات الحرس الثوري الإيراني فى الانتخابات الإيرانية سيشعل موجة هائلة من الاحتجاجات في إيران وربما تكون انتفاضة أكبر من كل الانتفاضات السابقة.

كان الحرس الثوري الايراني، رسم ملامح البرلمان القادم، الذي قال إنه سيكون "ثورياً"، وذلك عبر بيان له دعا فيه الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية التي ستجري غداً الجمعة. وبينما تتصاعد دعوات المقاطعة من قبل الناشطين والأحزاب والتيارات المعارضة في الداخل والخارج، اعتبر الحرس الثوري أن "الانتخابات ستكون ملحمة أخرى في تاريخ الثورة الإيرانية وستشكل صفعة قوية أخرى إلى أميركا"!!

وذكر البيان أن إيران بحاجة إلى "برلمان قوي يتمتع بالإرادة والاقتدار والدوافع لحل المشكلات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وكذلك بالصمود المقتدر في مواجهة الأعداء، دفاعاً عن المصالح الوطنية ومبادئ الثورة"!

يأتي هذا فيما تواصلت الدعوات لمقاطعة الانتخابات التي يعتبرها الكثير من الإيرانيين "معروفة النتائج مسبقاً" نظراً لرفض معظم الترشيحات و"هندسة" الانتخابات من قبل "مجلس صيانة الدستور" لصالح المتشددين، في حين أظهرت استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من المواطنين لن يشاركوا في التصويت.

كما أصدر عشرات الناشطين الأحوازيين في المنفى بيانين منفصلين دعوا فيهما الى مقاطعة ما سمّوها بـ "هزلية الانتخابات" وذكروا أن "معظم المرشحين الحاليين هم من العرب المنتسبين إلى ميليشيات الباسيج والحرس الثوري، أو من أزلام وعناصر النظام أو المقربين منهم، وبعضهم تلطخت أيديهم بدماء مناضلي الشعب العربي الأحوازي".

وقال محللون إن نسبة الإقبال على الانتخابات سيؤثر على مدى رضا الناخبين عن تعامل قادة إيران مع الأزمات السياسية والاقتصادية، في حين تواجه إيران عزلة متزايدة على الساحة الدولية واستياء في الداخل من الصعوبات الاقتصادية.

وكان خامنئي قد اعتبر أن التصويت "واجب ديني"، لكن بعض الساسة البارزين من أنصار التيار الإصلاحي في إيران والنشطاء في الخارج دعوا لمقاطعة الانتخابات.

مراقبون قالوا إن الانتخابات الايرانية هذه المرة لا تخيف النظام الحاكم في طهران، لأنه جرى الاستقرار بالفعل على شكل البرلمان القادم والأعضاء الذين سيدخلون الى مجلس الشورى الإيراني.