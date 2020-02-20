غلامي يكشف سبب توقف العمليات التجارية في معبر مهران الحدودي

أكد مدير عام دائرة الجمارك بمحافظة إيلام روح الله غلامي، الخميس، أن توقف العمليات التجارية على حدود مهران حدث بسبب عدم توفر شاحنات في الجانب العراقي لنقل البضائع وليس ما أشيع بسبب فيروس كورونا.

وقال غلام في تصريح اوردته وكالة الانباء الايرانية “إرنا” واطلعت عليه، إن “السبب في عدم وجود سائقي الشاحنات من الجانب العراقي هو بسبب مشاكلهم الداخلية في العراق وليس له علاقة بالمعاملات التجارية على حدود مهران”.

واشار الى ان “هناك مشاورات مكثفة حول استئناف الأنشطة التجارية على حدود مهران وستُبذل الجهود لاستئناف هذه الأنشطة قريبا”.

وبين غلام أنه “لا يمكن تحميل ونقل البضائع بين الشاحنات الإيرانية والعراقية والأنشطة التجارية على الحدود إلا بوجود سائقي الشاحنات العراقية على حدود مهران”.