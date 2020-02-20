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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 09:25 م

سياسي: القوى السنية والكردية ترفض التصويت لحكومة علاوي

محمد توفيق علاوي
افاد مصدر سياسي، الخميس، بأن القوى السنية والكردية أبلغت القادة الشيعة رفضها التصويت لحكومة محمد توفيق علاوي.
وقال المصدر، إن "القوى السنية والكردية تبلغ القادة الشيعة رسمياً رفضها التصويت لحكومة محمد علاوي ويطالبون بسحب ترشيحه".

ودعا رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل، فيما خاطب المتظاهرين بالقول :"كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ".
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