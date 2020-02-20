برلماني: التحقيق في اغتيال قاسم سليماني وصل لـ «نتائج كبيرة»

أعلن برلماني عراقي أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس وصلت إلى «نتائج كبيرة».



وقال العضو في لجنة الأمن والدفاع لدى مجلس النواب العراقي، كريم المحمداوي، اليوم الخميس، حسب ما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، إن اللجنة المكلفة بالتحقيق بمشاركة جميع صنوف القوات الأمنية، «في طور إكمال» تلك النتائج الكبيرة للكشف عنها.





وأكد المسؤول أن الحكومة العراقية لم تكشف بعد أي نتائج تم التوصل إليها ضمن تحقيق مجلس النواب أو لجنة الأمن والدفاع.





وقتل سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، والمهندس وعدد من مرافقيهم بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير الماضي، ما أدى إلى تصعيد حاد في التوتر، ودفع مجلس النواب إلى تفويض الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق.