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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 20 شباط 2020 08:02 م

تدمير نفقين لـ"الارهابيين" قرب الموصل

تدمير نفق
اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير نفقين لـ"الارهابيين" قرب الموصل.

وقالت الخلية في بيان، إن "جهاز مكافحة الارهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ واوكار الارهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل".

وأضاف البيان أنه "بإسناد جوي تم تدمير نفقين إثنين بعد اكمال تفتيشهما".
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