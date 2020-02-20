اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن تدمير نفقين لـ"الارهابيين" قرب الموصل.



وقالت الخلية في بيان، إن "جهاز مكافحة الارهاب ينفذ صولة نوعية من خلال قيادة العمليات الخاصة الثانية لتدمير مخابئ واوكار الارهابيين في جبال عطشانه على حدود مدينة الموصل".



وأضاف البيان أنه "بإسناد جوي تم تدمير نفقين إثنين بعد اكمال تفتيشهما".